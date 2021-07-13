«مكنتش لاقي آكل وتأثرت بالعندليب».. أبرز تصريحات تامر حسني مع عمرو أديب

تصدر الفنان تامر حسنى تريند "جوجل"، بعد تصريحاته بالأمس في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تصريحات تامر حسني في البرنامج:



- قال تامر حسني إن هناك أغاني كثيرة كان يتمنى تقديمها هو بدلًا من زملائه، وإن هذه الأغاني نجحت بصوت من غناها وأنه من الوارد فشلها لو غناها هو بصوته وأن الله أراد لها النجاح بصوت زميله.

- أشار إلى أن أكثر أغنية كان يتمنى أن يؤديها مؤخرًا هي أغنية «لقيت الطبطبة» لافتًا إلى أنه أرسل تهاني للفنان حسين الجسمي على نجاح الأغنية وكتب له عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- عبد الحليم حافظ أسطورة عظيمة وتأثرت به في حياتى ومن صغرى بقول عاوز الغناء والتمثيل سوا زى عبد الحليم حافظ وكنت معلق صوره في غرفتى، وكمان صور الزعيم عادل إمام وسوبر مان ومايكل جاكسون، وهما دول أكتر 4 شخصيات أثروا في حياتى، عادل إمام حاجة محصلتش وفخور به جدا وبقاله سنين كتيرة على القمة يستحق جينيس ريكورد".

- قال إنه لا يعتمد على أن يكون معه أعظم نجم في الكون أو مخرج، فهو يحب أن يقدم أشخاصا جديدة موهوبة للسينما أو الدراما المصرية، منهم المخرج أكرم فريد الذي ترك أثرا كبيرا في الجمهور بسلسلة أفلام (عمر وسلمى).

- قال إنه رشح محمد سامي للمنتج في مسلسل آدم، وكانت جهة الإنتاج رافضةً تمامًا تولي مهام الإخراج لمحمد سامي لأنها ستكون أولى تجاربه الإخراجية وصغير السن، ورشحوا لتامر أسماء مخرجين كبار.

- قال الفنان تامر حسني، إنه يشعر بالشباب للغاية، لأنه كان جزءا من تلك التجربة التي يمر بها الجميع من الضغوط الأسرية وضيق الرزق، والمشكلات التي يعاني منها الشباب، مضيفا "عدي علي سنين مكنتش لاقي آكل".

- وعن فيلم "مش أنا" قال: "الفيلم كان مجازفة كبيرة جدا لأن أنزل في الوقت ده ونسبة الأشغال 50% جالى يقيقن أنى أنزل في الوقت ده و عمل الفيلم إيرادات عالية".

- وتابع كل السينمائيين تخوفوا من طرح أفلامهم بسبب العدد المحدود في السينمات بسبب فيروس كورونا، إلا أنه تفاجأ بردود أفعال الجمهور.

- كشف تامر حسني عن مشروعه الجديد بإعادة تقديم الأغاني القديمة لكبار المطربين مثل هاني شاكر، على الحجار، مدحت صالح من أجل تعريف الأجيال الجديدة بتلك الأغاني وتأكيدًا لهم بأنه نتاج الاستماع لكبار المطربين.

