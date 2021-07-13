في واقعة غرق شقيق رامي صبري.. التحقيق مع مالك مصحة علاج الإدمان و2 آخرين

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

وتجري النيابة التحقيق مع مالك المصحة واثنين آخرين من العاملين بها حول ملابسات الواقعة وموعد إيداع المتوفى بالمصحة ، وموعد هروبه منها بالاضافة الى التحقيق معهم في عدم العمل بترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

- نتائج التحريات

وكانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

وكشفت التحريات ان الشاب غافل أفراد الآمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة، لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه الا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة ولكنه غرق ولم يتمكن من الخروج.

- عدم وجود شبهة جنائية

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وان المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض اي من العاملين به له بسوء

وكشفت التحريات الأولية أن المصحة التي تم إيداع بها شقيق المطرب رامي صبري تعمل دون ترخيص، وجاري فحص أوراق كيفية إدارة المنشأة المخصصة لعلاج الإدمان في الخفاء، والتحقيق مع مسؤوليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

- أقوال والد المتوفي

وقال والد "كريم صبري" أن نجله ظهر عليه علامات الإدمان وحاول علاجه وتعافيه ونظافة جسده من السموم فوضعه داخل مصحة بمدينة البدرشين، مساء السبت الماضي ، إلا أنه عقب خروجهم.. رفض بقاؤه في المصحة فقز من أعلى السور، محاولا الهرب فلم يجد أمامه سوى ترعة المريوطية فقفز ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

كما تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة ، مما تبين أن المتوفي مدمن لمخدر الهيروين، حاول ذويه إدخاله المصحة للعلاج فرفض فاختمر في ذهنه فكرة الهرب وأثناء ملاحقته قفز في الترعة ونظرا لعدم إجادته السباحة غرق ولقي مصرعه في الحال.

- التحفظ على أوراق المصحة

طلبت النيابة التحفظ على أوراق المصحة وبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه، وتجري مناقشة عدد من العاملين بالمصحة حيث تبين من التحريات أن "كريم صبري" حاول الهرب بعد 24 ساعة فقط من ايداعه بالمصحة العلاجية تواصل النيابة التحقيق مع عدد من العاملين، وتحفظت على دفتر أحوال المصحة، وتحديد المسؤولين في النوبتجية لسماع أقوالهم في الواقعة.

و تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين امس السبت

وذكر العاملون بالمصحة امام العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم احمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ان المتوفى رفض الخضوع للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد 24 ساعة فقط من ايداعه بها واثناء محاولتهم اعادته قفز بترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا، و تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.