الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث على طريق «برانيس- الشلاتين»

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

لقى شخصان، صباح اليوم الثلاثاء، مصرعهما بينما أصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "برانيس - الشلاتين"، فتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الشلاتين المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق "برنيس - الشلاتين" وتحديدا بالكيلو 30، على فور تمالدفع بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة .

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتم نقلهم لمستشفى الشلاتين المركزى جميعا، المصاب لتلقى العلاج والجثتين لمشرحة المستشفى.

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