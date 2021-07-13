مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث على طريق «برانيس- الشلاتين»

لقى شخصان، صباح اليوم الثلاثاء، مصرعهما بينما أصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "برانيس - الشلاتين"، فتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الشلاتين المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق "برنيس - الشلاتين" وتحديدا بالكيلو 30، على فور تمالدفع بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة .

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتم نقلهم لمستشفى الشلاتين المركزى جميعا، المصاب لتلقى العلاج والجثتين لمشرحة المستشفى.