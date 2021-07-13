«الري» تتابع الجودة في أعمال تأهيل وتبطين ترع البحيرة وكفر الشيخ

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية فى مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل غالبا.

يأتى ذلك فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة "حياه كريمة".

زيادة معدلات الآداء وضبط الجودة

وتفقد المهندس مجدى الشحات، رئيس الادارة المركزية للرى بالبحيرة، الثلاثاء، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعةالخليج الآخذة من ترعة المنشاوية بزمام هندسة رى المحمودية، مع تنفيذ أعمال معالجة الخرسانة بعد الصب عن طريق رش المياه واستخدام الخيش، بالإضافة إلى أعمال تأهيل وتبطين ترعة فرهاش بهندسة رى حوش عيسى، تحت إشراف قطاع الرى، أن بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد

كما تم، اليوم الثلاثاء، متابعة أعمال تأهيل ترعة الوصلة الأولى بزمام هندسة ري سيدي غازي، وتأهيل ترعة الكردي بزمام هندسة ري قلين، وتنفيذ أعمال تأهيل ترعة المحيط، وتأهيل ترع هندسة رى الرياض، بالإدارة العامة لري كفر الشيخ تحت إشراف الادارة العامة للتوسع الافقى ومشروعات الرى بوسط الدلتا، مع التأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة، واتباع الاجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ترشيد استهلاك المياه وضبط جودة الأعمال

من جهته، أكد المهندس مجدى الشحات، أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد إستهلاك المياه، مع التنبيه على جميع طواقم الإشراف بضرورة مراعاة ضبط الجودة وإزالة ورفع اي دبش غير مطابق من الموقع نهائيا والاهتمام باعمال التشطيب والفواصل.



كما أكد على تنفيذ اشتراطات ومواصفات العقود، ومراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال.

