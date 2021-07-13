بحد أدنى 235 درجة.. محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، بحد أدنى للمجموع 235 درجة وذلك بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، قد بلغ 11 ألفا و 810 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة بمدارس الإدارات التعليمية الخمس.

- 82.41% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل الوزارة أن محافظ بورسعيد قد اعتمد سابقا نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.41 % ،مشيرا إلى أن "تعليم بورسعيد" جاهز لاستقبال خريجي الشهادة الإعدادية سواء بالتعليم الثانوي العام أو الخاص أو الفني بتخصصاته.

وقال وكيل الوزارة أنه وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال موقع الوزارة والرابط المعد مسبقا للتنسيق.

وفي سياق آخر، كان وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة ‏الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بحضور كامل أعضائها، وذلك بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم .

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم بورسعيد ‏واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات، مشددا على تطبيق القرارات الوزارية ‏المنظمة لشئون الامتحانات ومواجهة أي محاولات للغش وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ‏المستجد‎.‎

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وأكد "باهي" أن محافظ بورسعيد، يتابع عن كثب جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب يوميا وتطبيق كافة ‏الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات وكذلك توزيع أسئلة الامتحانات وتأمين ‏خطوط سيرها داخل المحافظة.‏

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وأشار إلى أن كل أجهزة المحافظة يتم التنسيق بينها من أجل تحقيق عملية امتحاني يسودها الالتزام والانضباط في ‏سبيل الوصول بها إلى بر الأمان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومواجهة ظاهرة الغش بشتى السبل متمنيا التوفيق لكل ‏الطلاب.‏