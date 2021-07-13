الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحباط تهريب 85 ألف يورو بحوزة راكب في مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالعال نعمان، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو، اشتبه في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بصالة الوصول نظرا لتردده وكثرة السفر والوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية مبالغ نقدية أو أشياء تستحق ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.

تم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة وتلاحظ وجود كثافات متكررة أسفل إحدى الحقائب.

بالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تفتيش حقائب الراكب فتبين وجود مجموعة من اللفافات مخبأة بين طيات ملابسه وبفتحها  تبين أن بداخلها رزم من عملة اليورو بإجمالي 85 ألف و400 يورو.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير الجمرك، تسليم الراكب ما يساوي مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي المصرح به قانونا دون إقرار بمبلغ 8 آلاف و400 يورو وتحرير محضر ضبط جمركي بمبلغ 77 ألف يورو تحت رقم 101 لسنة 2021  ضد الراكب بباقي المبلغ تطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2003 المادة 116 والمعدلة بالقانون 8 لسنة 2013 وتم احالة الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.
 

جمارك مطار القاهرة احباط محاولة تهريب مطار القاهرة قانون مكافحة غسيل الامول قانون ال

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وائل لطفي

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