الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن استقرارا فى الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 42 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى الكيلو بين 41-42 جنيها في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 46-47 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار البيض الأبيض تراوح بين 36-38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

وكان قد أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، إن ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف تجاوزت حاجز 7 آلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 5350 جنيها للطن والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا التي تجاوزت أسعارها 10 آلاف جنيه للطن.

وأشار لـ"الدستور" إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين بالإضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، وكذلك الأمصال الفعالة ضد الفيروسات ومعظمها مستوردة، هو ما زاد من أعباء المربين، وتسبب في خروجهم من دورات الدواجن.

وأوضح أن قرار وقف استيراد الدواجن وأجزائها يؤدي إلى تخفيف العبء على المربين وخاصة المزارع الصغيرة التي تعاني من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والأدوية البيطرية والأمصال، لافتا إلى أن رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها تقنين عملية الاستيراد رفضوا استيراد أي كميات من الخارج لوقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة لدعم الصناعة الوطنية التي يعمل بها 3 ملايين عامل.

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الاسواق والكيلو ب27 جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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