الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة في رحلات السعودية والأردن إلى شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات التشغيل الركابي للرحلات السياحية القادمة من دولتى الأردن والمملكة العربية السعودية إلى مطار شرم الشيخ خلال الفترة الراهنة، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الجوية والركابية الدولية القادمة من مختلف دول العالم، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم، جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف انحاء العالم.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن مطار شرم الشيخ يستقبل 6 رحلات جوية دولية قادمة من بعض المطارات السعودية بواقع 3 رحلات بمرحلتي السفر والوصول أسبوعياً، كما يستقبل 4 رحلات دولية قادمة من المملكة الهاشمية الأردنية بواقع رحلتين بمرحلتي السفر والوصول، حيث تشهد تلك الرحلات كثافة ركابية كبيرة من مختلف الجنسيات.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع وصول أولى الرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من مختلف المطارات الإماراتية لأول مرة إلى ممطار شرم الشيخ الدولي مع بداية الشهر المقبل، حيث تلقت السلطات المختصة عدداً من الإخطارات من جانب إحدى شركات الطيران الإماراتية الخاصة، يفيد بتسيير رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر" إلى شرم الشيخ، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

السياحة السعودية اسياحة الاردنية تنشيط السياحة وزارة الطيران مطار شرم الشيخ

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