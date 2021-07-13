زلزال بقوة 5.9 درجة يهز جزر كوريل الروسية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز جزر كوريل الروسية اليوم

الثلاثاء.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، أضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا.

وعلى صعيد آخر، وقع زلزال قوته 6,1 درجات السبت قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، حسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، أو يُبَلّغ عن وقوع أضرار.

وضرب الزلزال القوي على بُعد 258 كيلومترا شمال شرقي مدينة مانادو الواقعة شمال الجزيرة، وعلى عمق 68 كيلومترًا.

وغالبًا ما تشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيا؛ بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي 26 ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة، وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها، بينهم نحو 170 ألفًا في إندونيسيا.

وفي الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.

كما رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، في 20 أبريل الماضي، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

وفي النمسا، شعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون و بورغنلاند وسالزبورج.

وأكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح و دعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

وقال شالينبرج: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

وتم رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.