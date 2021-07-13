رئيس الوزراء الهولندى يعتذر للشعب عن التخفيف المبكر للإجراءات الاحترازية

قدّم رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اعتذاره للشعب الهولندي عن التخفيف المبكر للتدابير الاحترازية المرتبطة بتفشي وباء "كورونا" في نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد عودة حالات الإصابة للزيادة مجددا.



وأقرّ روته، في تصريحات نقلتها صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية، بخطأ حكومته في تقدير التوقيت المناسب لتخفيف قيود الإغلاق، مضيفا: "ما كنا نعتقد أنه ممكنٌ، لم يكن كذلك".



كما قدّم رئيس الحكومة اعتذاره عن "المؤتمر الصحفي السيئ" الذي عقده روته ووزير الصحة، هوجو دي يونج، الجمعة الماضي.



وكان روته ودي يونج، نفيا الجمعة الماضي، صحة الاتهامات للحكومة بتخفيف الإجراءات في وقت مبكر جدا، نهاية الشهر الماضي، معتبرين أن القرار بهذا الصدد كان قرارا "مسئولا" بناء على المعلومات الواردة من السلطات الصحية المعنية بمراقبة الوضع.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.