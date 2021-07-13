عرض فيلم «دكتور زيفاجو» بنادى الحرية السينمائى.. اليوم

تقام في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ببيت المعمار المصرى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية - بمقره ببيت على لبيب بميدان القلعة - ندوة جديدة وحلقة نقاشية تحت عنوان "أهمية التوثيق العمراني ومسئولية دور النشر" مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، ويتحدث في الندوة كلا من: المعماري حمدي السطوحي والباحث فادي جميل.

وتناقش الندوة طرق توثيق التجارب والمشروعات المعمارية الناجحة على الصعيدين: المحلي والعربي، وأهمية نشر تلك الطرق لما تمثله من ذاكرة معرفية كمرجع تعليمي معماري، كما يناقش اللقاء مسئولية دور النشر في إثراء هذا المجال المعرفي.

يشار إلى أن "بيت المعمار المصرى"٬ أو بيت علي لبيب أو دار الملاطيلي أو بيت المعمار المصري هو بيت أثري عرف باسم ناظره المشرف عليه علي أفندي لبيب، بينما أنشأه الشريف عمر الملاطيلي وشقيقه إبراهيم في أواخر القرن الثامن عشر.

ويقع بيت علي لبيب المنزل في درب اللبان بقسم الخليفة ويتبع منطقة آثار جنوب القاهرة، ويوجد بداخل المنزل "بيت المعمار المصري" وهو أحد مراكز الإبداع الفنية التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، وجاءت فكرة إنشاء البيت في إطار أن العمارة هي فن البناء القائم على الإبداع والفكر، وهي معرض لتكامل الفنون والحرف، ويعد البيت مزارا في حد ذاته، فهو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن الذي سار على تقاليد العمارة المملوكية، ويؤدي البيت دور المركز الإبداعي المعماري، فبالإضافة لوجود مكتبة بحثية ورقية ورقمية، لذا فهو مركزًا للأنشطة الثقافية المعمارية، وبعد وفاة المعماري العالمي حسن فتحي في عام 1989 أهمل البيت إلى أن تم تجديده في أوائل الألفية، إلى أن تقدم المعماري عصام صفي الدين بفكرة مشروع بيت المعمار إلى وزير الثقافة، والذي أصدر قراراً برقم 19 لعام 2010 بتحويل الأثر رقم 497 إلى بيت المعمار المصرى.

في سياق متصل٬ ينظم نادي الحرية السينمائي الأسبوعي٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم٬ عرض للفيلم الكلاسيكي الإيطالي العالمي Doctor Zhivago أو "دكتور زيفاجو"٬ ويعقب عرض الفيلم مناقشة يديرها الناقد السينمائي محمد كمال مبارك . مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

فيلم "دكتور زيفاجو" من إنتاج عام 1965 وتبلغ مدة عرضه 200 دقيقة. من بطولة النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف٬ وشاركته بطولة الفيلم جولي كرستي٬ وجيرالدين تشابلن٬ درو ستايجر٬ توم كورنتي٬ وريتا توشينجهام. الفيلم مقتبس عن رواية للكاتب الروسي بوريس باسترناك ومن إخراج ديفيد لين.

تبدأ أحداث فيلم "دكتور زيفاجو" عندما يصل الجنرال يوفجراف زيفاجو إلى أحد معسكرات العمل للبحث عن ابنة أخيه نصف الشقيق التي فُقدت وهي صغيرة أثناء الحرب في منغوليا، ويقابل يوفجراف الفتاة التي يعتقد أنها هي تونيا ابنة أخيه ولكنها لا تتذكر عن طفولتها أي شيء، فيحكي لها الجنرال قصة أخيه نصف الشقيق يوري جيفاجو الشاعر والطبيب والذي توفت والدته وهو مازال طفلًا، وقد تبنته صديقة والدته زوجة الطبيب جروميسكي وتربيه مع إبنتها تونيا ، ويدرس الطب. حين يصبح يوري شابا يشهد من منزله المظاهرات التي كانت تخرج ضد القيصر طلبًا للخبز بقيادة الشاب باشا، ويحاول يوري مساعدة الجرحى لكن الحراس يجبروه على العودة إلى منزله .

وعلى الرغم من أن يوري ينتمي للطبقة البرجوازية، ولكنه كان يتعاطف بشدة مع أحوال الفقراء التي تدهورت بشدة بسبب الحرب، ذهب يوري مع طبيب صديقه لمنزل خياطة حاولت الانتحار بعد أن استدعاه عشيقها السيد كوماروسكي المحامي والسياسي الشهير ، وهناك يرى ابنتها لارا لأول مرة وتتوالي الأحداث.

