الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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«قضايا المرأة» تناقش قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر والدول العربية

مؤسسة قضايا المرأة
مؤسسة قضايا المرأة

تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 13 يوليو الجاري، ويبينار بعنوان "قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين وتجارب الدول العربية"، وذلك بمشاركة عدة دول هي «لبنان، والعراق، والسودان».

ومن المقرر أن يشارك فى الويبينار كل من، عائدة نصرالله، رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية، والتي شاركت في استحداث قانون مدني لبناني موحد للأحوال الشخصية، و نعمات كوكو وهي باحثة دكتوراة في سياسات واستراتيجيات المساواة النوعية في السودان.

كما تشارك في الويبينار أيضًا، كاميليا اإراهيم المديرة التنفيذية لجمعية نويدة بالسودان، وشميران مروكل أوديشو، سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، و رئيسة تحرير جريدة نضال المرأة، ومن مصر، عزة سليمان المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وسعيد فايز المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والذي يقدم لمحة تاريخية عن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر، ويدير اللقاء الدكتور يسري مصطفى باحث واستشاري تنموي.

ويهدف الويبينار إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية حول قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومناقشة التجارب حول إصلاح تلك القوانين، وأيضًا ما هي العقبات والتحديات في مجال الإصلاح؟

وسوف يتم بث الويبينار على صفحة مؤسسة قضايا المرأة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك".

ومؤخرًا، نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الشهر الماضي، ويبينار بعنوان "قوانين الأحوال الشخصية والمؤسسات النسوية بالدول العربية"، وذلك بمشاركة مؤسسات نسوية من أربعة دول عربية هى «تونس، البحرين، الأردن».

يذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣، على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، باعتباره القانون الأكثر اقترابًا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، محددًا حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض.

قوانين الأحوال الشخصية مؤسسة قضايا المرأة المسيحين مصر لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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