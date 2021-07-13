«قضايا المرأة» تناقش قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر والدول العربية
تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 13 يوليو الجاري، ويبينار بعنوان "قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين وتجارب الدول العربية"، وذلك بمشاركة عدة دول هي «لبنان، والعراق، والسودان».
ومن المقرر أن يشارك فى الويبينار كل من، عائدة نصرالله، رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية، والتي شاركت في استحداث قانون مدني لبناني موحد للأحوال الشخصية، و نعمات كوكو وهي باحثة دكتوراة في سياسات واستراتيجيات المساواة النوعية في السودان.
كما تشارك في الويبينار أيضًا، كاميليا اإراهيم المديرة التنفيذية لجمعية نويدة بالسودان، وشميران مروكل أوديشو، سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، و رئيسة تحرير جريدة نضال المرأة، ومن مصر، عزة سليمان المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وسعيد فايز المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والذي يقدم لمحة تاريخية عن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر، ويدير اللقاء الدكتور يسري مصطفى باحث واستشاري تنموي.
ويهدف الويبينار إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية حول قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومناقشة التجارب حول إصلاح تلك القوانين، وأيضًا ما هي العقبات والتحديات في مجال الإصلاح؟
وسوف يتم بث الويبينار على صفحة مؤسسة قضايا المرأة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك".
ومؤخرًا، نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الشهر الماضي، ويبينار بعنوان "قوانين الأحوال الشخصية والمؤسسات النسوية بالدول العربية"، وذلك بمشاركة مؤسسات نسوية من أربعة دول عربية هى «تونس، البحرين، الأردن».
يذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣، على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، باعتباره القانون الأكثر اقترابًا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، محددًا حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض.