رئيس النواب العراقى: حريق ذى قار دليل على فشل حماية الأرواح

قال رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، إن البرلمان سيحول جلسة، الثلاثاء، لتدارس الخيارات بشأن فاجعة مستشفى الحسين.

وقال الحلبوسى فى تصريح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن فاجعة مستشفى الحسين فى ذى قار العراقية دليل واضح على فشل فى حماية أرواح العراقيين، متابعا: “أن الأوان لوضع حد لهذا الفشل الكارثي، والبرلمان سيحول جلسة اليوم لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وارتفعت حصيلة قتلى حريق مستشفى العزل بمحافظة ذي قار العراقية إلى 58 حالة وفاة بجانب عشرات المصابين.

وأعلنت مديرية الصحة فى محافظ ذي قار العراقية، مساء الإثنين، حالة الطوارئ عقب حريق ضخم ما زال مستمرًا حتى الآن.



وقبل قليل، كانت مديرية صحة محافظة ذي قار، أعلنت مقتل أكثر من 20 وإصابة 5 آخرين بحادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي (الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع).

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

وفى وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر أمنية عراقية، الإثنين، باندلاع حريق في أحد طوابق وزارة الصحة في العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لـ"السومرية نيوز"، إن حريقًا نشب في أحد طوابق مبنى وزارة الصحة، مشيرًا إلى إخلاء جميع موظفي الوزارة.

وذكرت وزارة الداخلية أن فرق الدفاع المدني باشرت بمكافحة حادث الحريق الذي اندلع داخل الطابق الرابع في مستشفى مدينة الطب في منطقة باب المعظم ببغداد.

الحريق اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، ولم يتبين حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا.