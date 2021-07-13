الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اتحاد المستثمرين»: يجب الاهتمام بالتسويق الإلكترونى لتنشيط حركة التجارة

المهندس بهاء العادلي
المهندس بهاء العادلي

قال المهندس بهاء العادلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن المنتجات المصرية تفتقر التسويق الجيد، مقترحًا ضرورة الاهتمام بالتسويق الإلكتروني لتنشيط حركة التجارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "العادلي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التجارة الإلكترونية شهدت انتعاشة كبيرة حول العالم خلال جائحة كورونا؛ لأن أغلب دول العالم استخدمتها للحد من الزحام والاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن اتحاد المستثمرين يعتزم إنشاء منصة إلكترونية تحمل جميع بيانات ومنتجات أعضاء الاتحاد، وسيتم تسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا، لتحقيق الربح والترويج للمنتجات بسهولة وبسرعة، فالتسويق الإلكتروني يحدث طفرة في قطاع التجارة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه من الضروري تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أن هناك عددًا كبيرًا من الدول أصبحت تتعامل بالتسويق الإلكتروني في حركة التجارة سواء داخلية او خارجية.

جدير بالذكر، أن التجارة الإلكترونية حققت أرباحًا ضخمة خلال جائحة كورونا، أبرزها كان شركة أمازون الأمريكية، حيث ارتفعت إرادتها خلال 2020 بنسبة 38٪، حيث بلغت 386 مليار دولار مقابل 280 مليار دولار خلال 2019، وتم التعاقد مع 175 ألف عامل جديد خلال الجائحة.

و أشار تقرير صادر عن "سيلزفورس"، أن موقع التسوق الإلكتروني سجل ارتفاعًا قياسيًا في الأرباح بلغ 127% خلال 2020، كما تم تقدير عدد المتسوقين الرقمين بأكثر من مليارين حول العالم أي اكثر من 26.6% من سكان العالم، وهناك استعداد في أسواق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 2024. 

مستثمرو بدر بهاء العادلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين التسويق الإلكتروني التجارة تكنولوجيا المعلومات المنتجات المصرية

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وائل لطفي

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