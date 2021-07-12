الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رغم ارتفاع إجمالي الواردات8.1%

مصر تخفّض وارداتها من 9 سلع لمستويات قياسية

سلع
سلع

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات إلى حدود 5.92 مليار دولار خلال أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 8.1%، وتمثلت فيما يلى: 

بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 259.7 مليون دولار خلال أبريل2021، مقابل 271.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 4.4%.

بلغت قيمة الواردات من قمح 256 مليون دولار خلال أبريل 2021، مقابل 276.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 7.4%.

بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 256.3 مليون دولار خلال أبريل 2021، مقابل 273.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 6.3%.

بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 186.8 مليون دلار خلال أبريل 2021، مقابل 199.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 6.3%.

بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 113.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 119.1 مليون دولار خلال الشهر المناظرمن العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 4.6%، فيما بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 97.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 115.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15.9%.

بلغت قيمة الواردات من أجهزة تليفون للأفراد 95.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 142.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 32.8%.

بلغت قيمة الواردات من خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية 73.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 88.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.

بلغت قيمة الواردات من أسماك بما فيها أسماك محفوظة 66.1 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 118.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 44.3%.

الاحصاء واردات مصر سلع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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وائل لطفي

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