«صحة المنيا»: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ939 سيدة بأبو قرقاص

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى بني عبيد وبني موسى والخياري بمركز أبو قرقاص، خلال الفترة من السبت 3 يوليو حتى الإثنين 5 يوليو.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن فاعليات القافلة أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 939 سيدة، مشيرًا إلي أن هذه القوافل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات الطبية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم، وتنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضحت الدكتورة، وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 498 سيدة، منهم 266 جدد و 232 مترددة، بالإضافة إلى تقديم مشورة لـ 441 سيدة، مشيرة إلى أنه تم توقيع الكشف على 304 حالة أطفال، وتم عمل توعية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وفيروس كورونا وسرطان الثدي.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة عن تواصل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد السيدات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 726 ألفًا و153 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة حتى نهاية يونيه الماضي، مشيرًا إلى أنه تم فحص 33 ألف و879 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر يونيه الماضي.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف عن الأمراض المزمنة الغير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانًا.

خدمات لتنظيم الأسرة والصحة الأنجابية بقري أبوقرقاص

خدمات لتنظيم الأسرة والصحة الأنجابية بقري أبوقرقاص