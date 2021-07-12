ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد البعوث الإسلامية
اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (معاهد البعوث الإسلامية)، امتحاناتهم، الاثنين، بعد أدائهم امتحان اللغة الأجنبية وسط فرحة كبيرة.
وأشاد طلاب معاهد البعوث الإسلامية بما قدمه الأزهر لهم خلال الفترة الماضية من تقديم كل سبل الراحة لهم، موجهين الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على رعايته الكريمة لهم.
وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أنهم قاموا قبل بدء امتحان طلاب القسم العلمي لمادة الاستاتيكا، بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية التقارير الفنية من واضعي امتحان (الاستاتيكا) التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، كما تلقت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات اليوم وهى: ( (2) حالة غش إلكتروني- (1) حالة شطب بورقة البوكليت- (2) حالة غش ورقي)
كما قامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية برصد ما تم تداوله يوم الأحد الموافق 11 – 7-2021 على مواقع التواصل، وعلى المواقع المتخصصة لغرف متابعة عمليات الامتحانات بالأزهر، وقد عبر طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية عن سعادتهم بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، وأكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل.
ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي(38719) طالبًا وطالبة، وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما: 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.