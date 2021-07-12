وزيرا التموين والصناعة يفتتحان معرض صنع في مصر بجوبا السودانية

يفتح الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية والدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة للاستثمار غدًا معرض صنع في مصر بمدينة جوبا السودانية.

وأكد المصيلحي أن المعرض تشارك فيه 9 شركات تابعه للوزارة هى: شركة السكر والصناعات التكاملية وشركة ابو الهول المصرية للزيوت والمنظفات وشركه طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية وشركة قها للأغذية المحفوظة وشركة النيل للزيوت والمنظفات وشركة إسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة تسويق الارز .

أشار وزير التموين إلى أن المعرض سيقام في الفترة من 12 - 16 من الشهر الجاري، مؤكدا أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين يأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، إضافة إلى سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية وبالأخص دول حوض النيل.

وأكد الوزير أن المعرض يأتي لزيادة التبادل التجاري بين مصر وجنوب السودان وإقامة علاقات تجارية معها من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى.

أضاف أن التواجد فى هذا المعرض سيساهم في ايجاد فرص استثمارية كبيرة ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال مع دولة جنوب السودان الشقيقة.

وكشف اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك وفد رفيع المستوي من الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء شريف القليني، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعشر شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية يأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، إضافة إلى سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية وبالأخص دول حوض النيل.

أضاف حسنين أن المعرض سيقام في الفترة من 12- 16 من الشهر الجاري بجوبا بدولة جنوب السودان لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة علاقات تجارية من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الاخري.

أشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن الشركات المشاركة في المعرض هى:

السكر والصناعات التكاملية

أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات

طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية

قها للأغذية المحفوظة

النيل للزيوت والمنظفات

أدفينا للأغذية المحفوظة

إسكندرية للزيوت والصابون

مطاحن شمال القاهرة

الزيوت المستخلصة ومنتجاته

تسويق الأرز