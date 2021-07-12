البرهان يؤكد تعزيز العلاقات بين الصين والسودان فى كافة المجالات

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الإثنين، بتميز العلاقات السودانية الصينية، لافتاً إلى الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به الصين لدفع وتقوية العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها فى كافة المجالات.

وأكد عبدالفتاح البرهان، لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، السفير الصيني لدي الخرطوم ما شيمين، على استمرارية التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين، باعتبار أن الصين شريك يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

من جانبه، نقل سفير الصين لدي الخرطوم ما شيمين تحيات الرئيس الصيني شيجنج باو لرئيس مجلس السيادة، مؤكدًا حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، لافتاً إلى استمرارية الدعم للحكومة السودانية بما يخدم مصلحة وشعبي البلدين، منوهاً إلى تبرع بلاده بجرعات لقاح كورونا "كوفيد ١٩" للخرطوم.

مباحثات عسكرية سودانية صينية

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، بمكتبه بالقيادة العامة نهاية الشهر الماضي، سفير جمهورية الصين بالسودان ماشين مين بحضور الملحق العسكري بالسفارة الصينية.

وأكد البرهان على أزلية العلاقات بين البلدين الشقيقين، موضحاً أنها تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل، خاصة فى المجال العسكري، معربًا عن بالغ شكره وامتنانه للحكومة الصينية على تقديمها لمعدات وآليات عسكرية للسودان.

من جهته، وصف سفير جمهورية الصين الشعبية بالسودان العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية، موضحًا أن بلاده تولي اهتماماََ كبيراََ بالتعاون العسكري مع السودان، مبيناََ أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مضطرداً.

تاور يلتقي بعثة خبراء الصين الطبية

وأشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور، في وقت سابق، بالدور الكبير الذي اضطلعت به بعثة خبراء الصين في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ومساعدة السودان للتصدي والحد من جائحة كورونا.

وقال، خلال لقائه بالقصر الجمهوري، وفد بعثة خبراء الصين الطبية الذي يضم أكثر من عشرين خبيرا طبيا، إن زيارة الوفد تؤكد متانة وقوة وأزلية العلاقات الراسخة بين بكين والخرطوم، مشيرًا إلى أن نجاح الصين في القضاء علي فيروس كوفيد 19 سيساعد السودان كثيرًا من الاستفادة من تجاربها وخبراتها الناجحة في الحد والتصدي لجائحة كورونا.