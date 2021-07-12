بعد نجاح «انتهى».. «بلقيس» تستعد لحفل بدار الأوبرا المصرية

تستعد المطربة بلقيس لتقديم حفل جماهيري في مصر خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

بلقيس



ومن المنتظر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة مساء الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.



ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامجًا غنائيًا يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى.

خاصة آخر أغنياتها التي حققت نجاحًا كبيرًا فى سوق الأغنية العربية وهمي "ممكن" وأغنية " انتهي"، حيث إن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.



وتصدرت "ممكن" منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 70 مليونًا خلال أسبوعين فقط.



وهي الأغنية التى قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ.

بلقيس



وحققت رواجًا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا بعد أن قدم المخرج دان حداد فكرة مختلفة من خلال الفيديو كليب الذي سادت فيه أجواء الرومانسية والحب، ولاقت الأغنية إعجابًا كبيرًا حتى غدت "تريند" عبر مواقع التواصل، فيما اعتبرت بلقيس أن "انتهى"، كانت رسالة لكل شخص عديم الاحترام يتجاهلها أو يقلل من شأنها.



وألقت بلقيس الضوء على مشكلة عدم الاهتمام والتجاهل من الرجل للمرأة والتقليل من شأنها فى رسالة قوية من خلال أغنية " انتهى" التى قدم كلماتها مشاري إبراهيم ومن ألحان عبدالعزيز الويس وتوزيع علي المتروك.



تجدر الإشارة إلى أن المطربة بلقيس ساهمت خلال السنوات الماضية في انتشار الأغنية الخليجية داخل الدول العربية، وذلك بعد أن قدمت عدة تجارب ناجحة داخل المغرب ولبنان والعراق وغيرها من البلدان العربية.