الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن لقاح «فايزر بيونتيك» حسب منظمة الصحة العالمية

لقاح فايزر
لقاح فايزر

نشرت منظمة الصحة  العالمية على موقعها الرسمي إجابات عن الكثير من تساؤلات الناس حول العالم عن مدى فاعلية لقاح فايزر، وهل هو آمن في الاستخدام وأكثر فاعلية عن غيره من اللقاحات أم لا.

 

وتنشر “الدستور” في التقرير التالي، مجموعة من الإجابات التي طرحتها منظمة الصحة العالمية على موقعها:

 

- الفئات التي يمكنها تلقي تطعيم لقاح فايزر

 

أوصت منظمة الصحة العالمية بإعطاء الأولوية في تلقي لقاح فايزر للعاملين في المجال الطبي، وأصحاب الأمراض الخطيرة والأمراض المزمنة، ولكن كل شخص يتلقاه تحت إشراف طبيبه المعالج، ثم كبار السن، بمن فيهم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر.

 

- تلقي المصابين بالفيروس للقاح
 

يمكن أن يتم إعطاء لقاح فايزر للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بعدوى وباء فيروس كورونا المستجد بعد 6 أشهر من إصابتهم.

 

-الحوامل والمرضعات

 

جاء في التقرير أن تلقي لقاح فايزر لدى النساء الحوامل أو المرضعات، آمن عليهن تماما، ولا يمكن أن تقف المرأة عن الرضاعة الطبيعية بعد تلقي التطعيم.

 

وعلى الرغم من أن الحمل يزيد من تعرض النساء لخطر الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد بسبب ضعف مناعتهن فإن تلقي لقاح فايزر آمن تماما أثناء فترة الحمل. خاصة اللاتي يعانين من أمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط.

 

- الفئات التي لا يمكنها تلقي لقاح فايزر

 

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم اعطاء  اللقاح للأشخاص الذين سبق أن ظهرت لديهم تفاعلات حساسية  لأي مكون من مكونات اللقاح لذلك يجب اعطاءه تحت إشراف طبيب.

 

- الأطفال

 

لم يختبر اللقاح إلا على الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، لذلك لا يمكن تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عام حتى لو كانوا أصحاب أمراض مزمنة مثل حساسية الصدر أو أمراض خطيرة كالأورام.

 

الجرعة الموصى بها للقاح فايزر

 

صرحت منظمة الصحة العالمية أن اكتساب حماية كاملة يتطلب تلقي جرعتين من اللقاح، وأن تتراوح الفترة الفاصلة بين الجرعتين من 21 إلى 28 يوماً أو شهر ونصف او شهرين كاملين.

مدى فعالية اللقاح

لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد حسب التقارير السريرية فعال بنسبة 95٪ ضد الفيروس واعراضه.

فضلا عن أن له فاعلية كبيرة ضد السلالات المتحورة من الفيروس التي تظهر بين حين واخر، وأظهرت هذه الاختبارات أن اللقاح فعال ضد سلالات الفيروس المتحورة.

مدى وقاية اللقاح من العدوى

اللقاح يقي تمامًا من العدوى ولكن هناك ايضا نسبة خطر التعرض للاصابة، ويجب اتباع الاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين،  وتجنب الزحام، والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة والمنازل.

الأعراض الجانبية للقاح فايزر

اللقاح مثل أي نوع من اللقاحات الأخرى له أعراض جانبية مثل وجع في المفاصل وارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم ولكنها لا تستمر اكثر من ٤٨ ساعة.

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