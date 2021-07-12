«الحشيش» الأول فى تعاطي المواد المخدرة بنسبة 45.87%

أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه وفقا لبيانات الخط الساخن للصندوق، احتل الحشيش المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات، بنسبة 45.87 %، فى حين يأتي تعاطى الهيروين فى المرتبة الثانية بنسبة 36.88%، يليه الترامادول بنسبة 20.22 % والأستروكس والفودو بنسبة 11.86% بجانب التعاطي المتعدد " تعاطى اكثر من مخدر".

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى تصريحات صحفية، أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه، يليه الأم ثم الأشقاء ، وذلك نتيجة التفاعل الكبير مع الإعلان الأخير الذى أطلقه الصندوق لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان ،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

وعن كيفية اختيار رؤساء وحدات التطوع من الشباب ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات، أكد مساعد وزيرة التضامن، أنه يتم انتخابات جميع المتطوعين لدى الصندوق بأسلوب ديمقراطي حر، حيث ينتخب المتطوعون لدى الصندوق في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق علي خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية.

جدير بالذكر، أن الخط الساخن التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفى سرية تامة، ويقصد بالخدمات العلاجية مجموعة الإجراءات التى تتخذ لوقف التدهور العضوى والنفسى الناتج عن التعاطى.