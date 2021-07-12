علاج الإدمان: الخط الساخن تلقى 1712 اتصالا من الفتيات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الإعلان الأخير الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال شهر مايو الماضي ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، قد حقق نسبة تفاعل كبيرة من جانب الشباب بالمراحل العمرية المختلفة وأيضا الأسر.

وأضاف الصندوق عبر موقعه الالكتروني، أن الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" تلقى خلال شهر مايو ويونيو 28 ألفا و635 مكالمة تليفونية منهم 1712 مكالمة من الفتيات لتلقى العلاج من الإدمان، مقارنة بعدد 4020 مكالمة تلقاها الخط الساخن خلال شهر أبريل قبل إطلاق الإعلان منهم 195 مكالمة للفتيات، حيث بلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.30% بينما بلغت نسبة الإناث 5.70% .

وأشار إلى ان ذلك يشير إلى تأثير وتفاعل الشباب مع الحملة وزيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى الخدمات العلاجية‪ .‬

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية، وأنه سبق وتم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة فى حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان كما أن حملة "أنت اقوى من المخدرات" حققت تفاعلا كبيرا بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولى، فعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها.

ويظهر في بداية النسخة الأولى من الإعلان شاب صغير لا يتجاوز عمره 17 عاما، وفى النسخه الثانية فتاة من نفس العمر وهما يستقلان قطار طائر ويشعران في بداية رحلة التعاطي انهما في سعادة لكنها سعادة وهمية ،حتى يشعران في نهاية الرحلة بالدمار ،حيث تلقى الحملة الضوء علي الأضرار النفسية والجسدية كذلك الخسائر المادية التي يتكبدها معاطى المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان وتتضمن الحملة رسالة للشباب، كما تتضمن أول رسالة إعلانية موجهة للفتيات لتوعيتهن بخطورة المخدرات.