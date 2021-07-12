الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعصا خشبية.. حبس متسول قتل مسنا وتخلص من جثته في حديقة بمصر القديمة

جثة
جثة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس متسول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مسن بعصا خشبية وإلقاء جثته في حديقة قصر العيني.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

- نتائج تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد العثور على جثة مسن متوفي في حديقة قصر العيني، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.

وقررت النيابة تشريحها وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن، وتحديد هوية الجثة لتسلميها لذويها.

وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن متسولا هو من ارتكب الواقعة وفر هاربًا، فتم ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق مع المتهم.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”. وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

عصا خشبية مصر القديمة متسول مسن حديقة قصر العيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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