الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التعليم»: انتهينا من تجهيز غرف على أعلى مستوى لإتمام عملية التصحيح إلكترونيًا

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي،  وزير التربية والتعليم لـ"الدستور"، إن عملية التصحيح تبدأ بعد وصول الأوراق من كنترولات المحافظات، واستلامها وهو ما يوازي 3 أيام بعد انتهاء الامتحان.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تجهيز غرف على أعلى مستوى لإتمام عملية التصحيح إلكترونيًا، ولن يدخلها غير الأفراد الموجودين والمعنيين بالتصحيح، موضحة أن الغرف مؤمنة بالكامل ولن يدخلها غير العاملين فيها، وأن التصحيح يتم إلكترونيًا دون تدخل بشري. 

 - آليات التصحيح 

وعن آليات التصحيح أوضح المصدر، «الكمبيوتر هو الذي سيتولى تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ، والأشخاص الموجودين في غرف التصحيح الالكتروني جميعهم معهم تصاريح أمنية للقيام بوظائف خارج إطار التصحيح تماما، حيث يقوموا فقط بإدخال الأوراق على “الاسكانر" أو الماسح الضوئي ، ليتولى الكمبيوتر عملية التصحيح بالكامل».

- الصور المتداولة لامتحانات اليوم غير صحيحة

من جانبها أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ما تم تداوله من صور لامتحانات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليس له علاقة بالامتحانات نهائيًا.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤن المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم تابعت حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتبين أن ما تم تداوله ونشره عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، ولا علاقة له بأي صلة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.
 

- رصد حالتي غش عبر "تهكير التابلت"

ورصد فريق  غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالتي غش عن طريق "تهكير جهاز التابلت"، ونشر الامتحان وهم:

- الطالب "ا. م. ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته جهاز محمول.

والطالب "ع. ا. م" بإدارة العجمي بمحافظة الإسكندرية  نظرًا لحيازته جهاز محمول،  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال العضو القانوني.

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