الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة تضع اللمسات الأخيرة لحديقة النصر بالبساتين

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة

وضعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، اللمسات الجمالية والنهائية لحديقة النصر بالبساتين، بعد انتهاء تنفيذ الأعمال المتعلقة بتطويرها ورفع كفاءتها، بالتسيق بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة والمنطقة الجنوبية، لاستكمال المظهر الحضاري للمنطقة المحيطة بعزبة النصر، ورفع معاناة قاطني المنطقة.

وأوضحت أن الحديقة كانت في السابق أرض مهملة تلقى بها المخلفات وتشوه المظهر العام، وتم تطويرها ورفع كفاءة الحديقة بالكامل، من خلال زيادة المزروعات والمساحة الخضراء وتكثيف الأشجار والزهور، بالإضافة لأعمال الدهانات والإنارة وإصلاح أسوارها والعناية بالمقاعد الخشبية الخاصة بها، لتصبح متنزه ومتنفس لسكان المنطقة وليتمتع بها الأطفال لما لها من مظهر مبدع.

وفتحت الحديقة أبوابها اليوم أمام مجموعة من الأطفال ليتمتعوا بالتنزه واللعب بداخل الحديقة، وتم التقاط بعض الصور التذكارية مع المهندسة جيهان عبدالمنعم، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ولفيف من المديرين والتنفيذيين بالمنطقة الجنوبية وهيئة النظافة وحي البساتين.

جدير بالذكر أن حديقة  عزبة النصر بالبساتين على مساحة 1200 متر، وأعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة عن إنجازتها خلال الفترة الأخيرة، بسبب احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.

نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
نائب محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة
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