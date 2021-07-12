رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 24 يوليو

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت الموافق 24 يوليو، ووجه التهئنة للشعب المصري بحلول عيد الأضحى.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة بشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين، حيث وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

كما وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وذلك بشكل نهائي.

وشهدت الجلسة الموافقة النهائية أيضًا، على مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

يأتي ذلك وسط إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه يعد سهلا ممتنع وحدثت مناقشات قانونية واسعه في شأنه، موجها الشكر فى هذا الصدد إلى لجنة النقل والمواصلات فضلا عن وزارة النقل.

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021.