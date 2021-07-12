«البترول» توقّع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن مع شركات عالمية

الاستقرار السياسى وفر المقومات اللازمة والدعم للنهوض بقطاع التعدين

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 15 قطاعا جديدا بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركتى سنتامين الأسترالية وB2 Gold الكندية العالميتين، باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار، للبحث فى 15 قطاعاً لتصبح الشركات التي وقّعت عقود الجولة الأولى للمزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2020 التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية في نظامها الحديث 10 شركات عالمية ومحلية، ويصبح إجمالي العقود الموقّعة 20 عقداً للبحث في 56 قطاعاً باستثمارات تزيد على 47 مليون دولار.

باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار للبحث فى 15 قطاعًا

وقّع العقود الجيولوجى خالد الششتاوي، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ووقع عن سنتامين، بالأحرف الأولى على مسودة ترخيص البحث، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مارتين هورجان الرئيس التنفيذي، وعن B2 Gold وقع جوروجان توم، الرئيس التنفيذي لأنشطة البحث، وبمقر الوزارة وقع الدكتور محمد زاهر، رئيس مجموعة زاهر الشريك المحلى للشركة الكندية داخل مصر، وحضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان نائب رئيس الهيئة، وممثلو الشركتين الفائزتين.

وأشاد الوزير بالنتائج التي حققتها المزايدة حتى الآن، داعياً الشركات الفائزة للإسراع بأنشطتها فى ظل الزخم الذى توفره القيادة السياسية والحكومة للنهوض بقطاع التعدين الذى توافرت له مقومات كثيرة لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار السياسي والاقتصادي الذى تشهده مصر ونجنى ثماره الآن.

وتضمنت العقود الأربعة الموقعة عقداً لشركة B2 Gold الكندية باستثمارات حوالى 8 ملايين دولار للبحث فى 6 قطاعات، وتوقيع 3 عقود بالأحرف الأولى لشركة سنتامين الأسترالية باستثمارات 1ر9 مليون دولار للبحث في 19 قطاعاً.

وعقب التوقيع، أشار "الملا" إلى أن الواقع في مصر تغير كثيراً للأفضل بفضل الإرادة السياسية التي دعمت جهود البناء والتطوير في كافة المجالات، ومنها الثروة المعدنية التي شهدت تعديلات في التشريعات ونظم الاستثمار التعديني وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق حديثة ومجتمعات عمرانية ومناخ استثماري جاذب.

وأوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من مزايدة الذهب والمعادن المصاحبة التي تم إغلاقها نهاية شهر يونيو الماضي، عقب الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المقدمة بشكل نهائي.

البترول توقع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب

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