«الصحة» تتفاوض مع الشركة المصنعة للقاح «سبوتنيك V» الروسي لتصنيعه محليا

أعلنت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن الوزارة تتفاوض حاليا للاتفاق على تصنيع اللقاح الروسي “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا بمصر.

وأوضحت عاصم في تصريحات لها أنه خلال شهر أغسطس المقبل سيكون هناك عدد كبير من اللقاحات المتنوعة من عديد من الدول.

يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة العامة، أكد أن القادة السياسية وجهت بتنوع مصادر توفير لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح تاج الدين في تصريحات له أنه لذلك لدينا أكثر من نوع للقاحات فيروس كورونا يستطيع أن يختار منها المواطنين أثناء التلقيح.

وأشار تاج الدين إلى أن مصر لم تكتفي باستيراد اللقاحات من الخارج ولكنها أيضا تقوم بتصنيع اللقاحات محليا لتكفي احتياجات كافة المواطنين وتطعيم أكبر عدد منهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن توفير لقاح جونسون أند جونسون خلال الفترة المقبلة فى كافة مراكز السفر البالغ عددها 179 مركزاً لتخفيف إجراءات السفر.

وكان الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، كشف لـ "الدستور" عن تطبيق إجراءات احترازية مشددة في كافة منافذ دخول البلاد الجوية والبحرية والبرية، لمنع تسلل أى سلالات متحورة من فيروس كورونا إلى مصر.

وأشار إلى إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم، والتأكد من وجود شهادة PCR تفيد الخلو من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم توفير أكثر من 30 جهاز (ID NOW COVID-19)، لإجراء تحليل الحمض النووى للقادمين من الدول التي شهدت سلالات متحورة من فيروس كورونا، كما تم دعم كافة منافذ الدخول بكميات كبيرة من الكواشف، لسرعة الكشف عن أي إصابة بفيروس كورونا في مدة لا تزيد على 15 دقيقة بالتزامن مع تحورات للفيروس بعدد من دول العالم.

وأكد الدكتور أيمن إمام، أن الحجر الصحى يفحص شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا للقادمين من الخارج، بشرط أن تكون موثقة بـ QR CODE، للتأكد من سلامة شهادة التطعيم للقادمين من الخارج، كما يتم التأكد من التطعيم بلقاح واحد مضاد لفيروس كورونا من 7 أنواع من اللقاحات المعتمدة من الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهم أسترازينيكا وسينوفاك سينوفارم وسبوتنيك وفايزر وجونسون آند جونسون ومودرينا.