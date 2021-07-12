الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدا.. أسامة غريب في ضيافة مكتبة مصر الجديدة وندوة عن مجمل أعماله

جمعية مصر الجديدة
جمعية مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، فى الخامسة من مساء غد الثلاثاء ندوة للكاتب أسامة غريب، صاحب روايات «همام وإيزابيلا»، «سامحينى يا أم ألبير»، و«عازفة الكمان" وغيرها، حيث تتناول الندوة مجمل أعماله من حيث أسلوبه الساخر التى تتناوله معظم مؤلفاته، يدير اللقاء الكاتب عماد العادلى، صرح بذلك الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة.

"عازفة الكمان" لأسامة غريب رواية رومانسية يغلب عليها طابع الشجن والأشعار والموسيقى والحبكة الدرامية، وتدور أحداث الرواية حول عازفة الكمان أمل شوقي التي تذهب إلى أمريكا لإحياء حفل هناك، فتلفت انتباه الحضور بحُسنها البادي ووجها الرقيق، وابتسامتها الآسرة، وعندما تبدأ بالعزف على الكمان مقطوعات أجنبية ما بين حديث وكلاسيك، وتنويعات من موسيقى موتسارت وتشايكوفسكي ورحمانينوف، ثم تعرج على الموسيقى الشرقي، لتقدم "النهر الخالد"، و"الفن" لمحمد عبد الوهاب، وتحتتم بلحن "تملي في قلبي" لمحمد فوزي، كان طارق المصري المهاجر إلى أمريكا يتابع كالمسحور ما تفعله هذه العازفة لتبدأ بعدها أحداث الرواية المليئة بالكثير من الرومانسية والشجن".

الكاتب أسامة غريب هو صحفي مصري وروائي خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة يجيد عدة لغات. اشتهر بالكتابة الساخرة وأدب الرحلات. عُدت مقالاته بجريدة المصري اليوم نقطة تحول في زيادة عدد محبى هذا النوع من الكتابة التي تمزج النقد السياسي بأدب الرحلات بالسخرية.

ونجحت مكتبة مصر الجديدة، إحدى مؤسسات جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى من الوصول إلى التصفيات النهائية من المشروع الوطني للقراءة الذى انطلق تحت شعار «مصر بألوان المعرفة»، ويهـدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القـراءة الوظيفية الإبداعية الناقـدة التي تمكنهم، من تحصيل المعرفة وتطبيقـها وإنتاج الجديد منهـا، وصـولاً لمجتمع يتعلم و يفكر ويبتكر.

وهـو مـا يتسق مع رؤية مصر 2030، بمشاركة 3 ملايين و500 ألف طالب من مختلف المحافظات، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية  وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة البحث العلمي بالإمارات وفرعها في القاهرة. ويقدم المشروع مجموعة من الجوائز والمكافآت للفائزين، تبلغ مليون جنيه للفائز الأول في كل منافسة.

جمعية مصر الجديدة أسامة غريب عازفة الكمان همام وإيزابيلا سامحيني يا أم ألبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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