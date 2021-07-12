بكين تطالب واشنطن بوقف الأنشطة الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

قال تيان جونلي المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي بالجيش الصيني، في بيان، إن الجيش الصيني أطلق تحذيرا للمدمرة الأمريكية "يو إس إس بنفولد" وطالبها بالمغادرة بعد دخولها المياه المحيطة بجزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي اليوم الاثنين دون إذن من الحكومة الصينية.

وشدد تيان على أن الخطوة الأمريكية تنتهك بشدة سيادة الصين وأمنها، وتلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول :"تعارض الصين بشدة الخطوة الأمريكية، وتحث الولايات المتحدة على وقف الأنشطة الاستفزازية، وأن تقوم بالسيطرة الصارمة على أنشطتها العسكرية في البحر والجو".

وفي سياق متصل، كررت الولايات المتحدة تحذيرها للصين من أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيؤدي لتفعيل معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين عام1951 للدفاع المشترك.

ووفقًا لوكالة أنباء “تاس” الروسية، وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا التحذير في بيان خطي بمناسبة ذكرى مرور خمسة أعوام على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي.

وقال بلينكن: "تؤكد الولايات المتحدة السياسة التي أعلنتها في 13 يوليو 2020 بشأن المطالبات بالسيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي في إشارة إلى رفض إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لمطالب الصين بالسيادة على الموارد البحرية في معظم بحر الصين الجنوبي.

وأضاف بلينكن "نؤكد أيضا أن أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي سيُفعل الالتزامات الأمريكية للدفاع المشترك بموجب المادة الرابعة من معاهدة.

وأكدت الصين يوم الجمعة عدم قبول بكين لهذا الحكم.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم المياه داخل ما يسمى بخط القطاعات التسعة والذي تتنازع عليه أيضا بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.