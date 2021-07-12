اليوم.. مصر للطيران تسير 71 رحلة لنقل 6175 راكبًا

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 71 رحلة جوية بمعدل 54 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6175 راكبًا.

وتنطلق الرحلات الدولية إلى كل من: تورنتو، واشنطن، دبي، جوبا، أكرا، تونس،الدوحة، أثينا، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، لندن، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم،لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل.

في حين تسير الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.



شروط السفر

تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.