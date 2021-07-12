كاتب بريطانى يدعو للحذر من جماعات الإسلام السياسى والإخوان

دعا اد حسين الكاتب البريطاني والمستشار السياسي في كتابه "بين المساجد: رحلة عبر بريطانيا المسلمة"، إلى الحذر من خطر جماعات الإسلام السياسي وجماعة في الإخوان، بشكل عام داعيا المسلمين في بريطانيا إلى الالتزام بالقوانين البريطانية والاندماج مع البريطانيين، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت" جورنال الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن اد حسين دوق ناقوس الخطر محذرا من تبعات ومخاطر جماعات الإسلام السياسي في بريطانيا، حيث اعتبرت الصحيفة الأمريكية أن مستقبل العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين في المملكة المتحدة قد يكون مضطربًا بسبب جماعات الإسلام السياسي.

ويقول حسين في كتابه: إن المسجد المركزي في بلدة ديوسبري الشمالية هو المكتب الأوروبي المركزي لأكبر منظمة إسلامية في العالم، جماعة تبليغي، حيث كان الهدف الأصلي للمنظمة، التي تأسست عام 1927 في الهند، هو معارضة الحكم البريطاني ووقف إضعاف الهوية الإسلامية في المدن العالمية في الهند البريطانية.

ويجذب مؤتمر تبليغي السنوي في بنجلاديش خمسة ملايين رجل مسلم من جميع أنحاء العالم والنساء غير مرحب بهم في الحضور، وتبرز الجماعة بشكل خاص في المملكة المتحدة، حسب إحصاء اد حسين، تسيطر حركة الديوبندي، التي تعتبر جماعة التبليجي ذراعها التبشيري، على "أكثر من نصف مساجد بريطانيا".

وتابع حسين: مثل جماعة الإخوان المسلمين، التي نشأت في مصر في نفس الوقت تقريبًا، ترى جماعة التبليغ الثقافة الغربية الحديثة على أنها هجوم على الإسلام وانها تقود الهجوم المضاد وانه تعمل على تمكين الاسلام والمسملين في بريطانيا.

ويقول حسين في كتابه: بينما يستهدف الإسلاميون السياسيون في جماعة الإخوان الدولة ويسعون لتغيير قوانينها من خلال الانتخابات والبرلمانات ، كما هو الحال في مصر وسوريا ، فإن أبناء عمومتهم الجهاديين في القاعدة وداعش يستخدمون العنف لاستعادة الخلافة في العديد من البلدان الإسلامية ، حيث تؤمن جماعة التبليغ بالتغيير وتعمل من أجل خلافتها.

تؤدي هذه الاستراتيجية التصاعدية إلى بناء مجتمع موازٍ داخل المجتمع البريطاني كما يساعد رفض الموسيقى وغيرها من الامور التي ترفضها هذه الجماعات على عزل المسلمين عن الثقافة البريطانية السائدة ، كما أنهم يريدون انشاء محاكم شرعية خاصة بهم توفر للأعضاء بديلاً للقانون البريطاني لاسيما فيما يتعلق بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق.

وعندما سأل السيد حسين رجل دين في الديوبندي عن سبب عدم وجود نساء في المسجد ، وجهه رجل الدين إلى قراءة كتاب "إرشادات لزوجة مسلمة" ومن بين الجمل التي ورد ذكرها في ه1ا الكتاب المتطرف: عندما تغادر المرأة منزلها دون موافقة زوجها ، تلعنها جميع ملائكة السماء والكون بأسره على هذا الفعل حتى تعود إلى المنزل".

