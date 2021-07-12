الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الطينى الكبير فى اليابان إلى 10 وفيات

الانهيار الطينى فى
الانهيار الطينى فى اليابان

قال مسؤولون محليون يابانيون، إن حصيلة ضحايا حادث الانهيار الطيني الكبير، والذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة أتامي جنوب غربي طوكيو، ارتفع إلى 10 قتلى بعد تأكيد مصرع شخص آخر في الحادث.

 ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابنية عن مسؤولين قولهم: "إن 18 شخصًا آخر مازالوا في عداد المفقودين على خلفية الانهيار الطيني الذي وقع في 3 يوليو الجاري بفعل الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة، والتي تعد منتجع ينابيع ساخنة بمحافظة شيزوكا".

 ويواصل حوالي 1700 من رجال الشرطة ورجال الإطفاء وأفراد قوات الدفاع الذاتي البحث عن مفقودين في المناطق التي ضربها الانهيار الطيني.

في سياق آخر، كان كشف باحثون يابانيون، أن أكثر من 30% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو والمناطق المحيطة بها سببها سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

 ووفقًا لنتائج فحوص سلالات الفيروس التاجي بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإن عدد العينات التي تحتوي على المتحوّرة دلتا بدأ يتزايد في منتصف شهر يونيو في طوكيو ومحافظات سايتاما وتشيبا وكاناجاوا المحيطة بها، حيث تمثل ما يقدر بـ 34% من جميع حالات الإصابة في تلك المناطق.

 ويرجح العلماء أيضًا أن النسبة سترتفع إلى أكثر من 75% بحلول نهاية شهر يوليو، وأن تمثل المتحورة جميع حالات الإصابة تقريبًا في شهر أغسطس.

 وأضاف أيضًا أن المتحوّرة دلتا تمثل 12% من جميع الحالات في ثلاث محافظات غرب اليابان هي أوساكا وكيوتو وهيوجو وهي نسبة أقل بكثير من الرقم المسجل في منطقة طوكيو، فيما حذر الباحثون من أن المتحوّرة ربما في طريقها لأن تحل محل السلالة الأصلية لأن نسبتها ترتفع تدريجيًا.

 ويرجح العلماء أيضًا أن النسبة سترتفع إلى أكثر من 75% بحلول نهاية شهر يوليو، وأن تمثل المتحورة جميع حالات الإصابة تقريبا في شهر أغسطس.

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وائل لطفي

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