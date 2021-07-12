الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وفاة امرأة بلجيكية بعد إصابتها بسلالتين مختلفين من فيروس كورونا في نفس الوقت

وفاة امرأة بلجيكية بعد إصابتها بسلالتين مختلفين من فيروس كورونا

جثة
جثة

 توفت امرأة بلجيكية مسنة بعد إصابتها بسلالتين مختلفتين من "كوفيد-19" في نفس الوقت.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن حالة المريضة المسنة، التي لم يتم تطعيمها، تمت مناقشتها، في المؤتمر الأوروبي السنوي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.

وأشار المؤتمر إلى أنه يُعتقد أن هذه هي أول حالة مؤكدة لشخص مصاب بسلالتين مختلفين لفيروس كورونا في نفس الوقت.


وتوفيت المرأة، ذات الـ 90 عامًا بعد أن أصيبت بكل من سلالة ألفا وبيتا للفيروس، واللتان تم اكتشافهما لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا على التوالي.


وبحسب ما ورد، قال أطبائها إنها يمكن أن تكون قد حصلت على السلالتين من شخصين مختلفين.


وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن المرأة عولجت في مستشفى بالقرب من آلست ببلجيكا.


وتعثر برنامج التطعيم البلجيكي في بداية العام الجاري بسبب مشاكل التوصيل التي أثرت على معظم دول الاتحاد الأوروبي.
 

ترتيب إصابات  كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.
 

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وائل لطفي

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