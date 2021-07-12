المغرب يسجل 1057 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية،عن تسجيلها 1057 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1057، مقارنة مع 1566 أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 542462 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 8267 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 9 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، بعد أن تم رصد العدد ذاته يوم السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9369 بنسبة فتك عند مستوى 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 828 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 524826 بنسبة تعاف تتجاوز 97%.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقال منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و إندونيسيا و المكسيك و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.