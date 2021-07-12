الفنان أحمد صيام: التعاون المصرى السعودى فى الإنتاج الفنى خطوة مهمة

الفنان أحمد صيام: التعاون المصري السعودي في الإنتاج الفني خطوة مهمة لتقديم أعمال متميزة

أشاد الفنان أحمد صيام، بالتعاون المثمر والكبير بين مصر والسعودية في مجال إنتاج الأعمال الفنية والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ما يعد خطوة مهمة لتقديم أعمال متميزة، معربًا عن أمله في أن يترجم هذا التعاون في صناعة أعمال درامية وسينمائية ومسرحية على مستوى عال من الحرفية تستطيع المنافسة على المستوى العالمي في ظل المنافسة الخارجية الشرسة، ومحاولة سحب البساط من مصر والعرب في هذا المجال.

وأكد "صيام" أن الجمهور العربي ينتظر الكثير من وراء هذا التعاون على جميع الأصعدة، وخاصة على صعيد الموضوعات التي يتم تناولها في الأعمال الفنية التي تخدم القضايا العربية وتعالج العديد من المشكلات الاجتماعية، ما سينعكس إيجابًا على الجمهور العربي.

ولفت "صيام"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إلى أن التعاون العربي في إنتاج الأعمال الفنية أثمر عن أعمال مشرفة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتم تقديم أعمال مميزة على مستوى عال من الحرفية والإبداع الفني جمعت نجومًا من كافة أنحاء الوطن العربي، وحققت هذه الأعمال نجاحات كبيرة مثل مسلسل "الطارق" الذي كان يعتبر من أكبر الأعمال الدرامية العربية على مستوى الإنتاج والإبداع والنجاح.

يعيش الفنان أحمد صيام، حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في عملين دراميين جديدين دفعة واحدة، وهما الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، والمقرر عرضه في مارثون دراما رمضان 2022، والجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، والذي لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.

وقال الفنان أحمد صيام، إن العملين حتى الآن في مرحلة الكتابة ولم يتم الانتهاء من السيناريو والحوار الخاص بهما، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من كتابة 5 حلقات فقط من الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، منوهًا إلى أنه تم الاتفاق مع نجوم العمل الأساسيين الذين شاركوا في جزئه الأول على الاستمرار في الجزء الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.

وأضاف "صيام"، أنه سيتم إضافة بعض الشخصيات الجديدة ومحاور جديدة للعمل وفقًا لسيناريو الجزء الثاني الذي يتطرق لموضوعات جديدة، كما يأتي الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" بعد النجاح الكبير الذي حققه جزئيه الأول والثاني، لافتًا إلى أنه لن يتم تصوير مسلسل "رمضان كريم 2" خلال شهر رمضان القادم كما حدث مع الجزء الأول من العمل؛ نظرًا للصعوبة الشديدة في انتظام التصوير والانتهاء منه خلال الشهر الكريم.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" تم عرضه في الموسم الرمضاني 2017، وشارك في بطولته كل من سيد رجب، محمد لطفي، روبي، شريف سلامة، كريم عفيفي، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، صبري فواز، وسهر الصايغ وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

وعن تأثير أزمة كورونا على الإنتاج السينمائي والمسرحي، أشار "صيام" إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الإنتاج في مجال السينما والمسرح، اللذين يعتبران أكثر تضررًا عن الدراما، لافتًا إلى أنه على الرغم من عودة الجمهور للسينما مؤخرًا، إلا أن إيرادات الأفلام تقلصت، فلم تعد تحقق الإيرادات القياسية التي كنا نسمع عنها قبل أزمة كورونا، وهناك آمال كبيرة على انتعاش الحركة في السينما والمسرح خلال الفترة المقبلة.