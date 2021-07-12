شراكات استراتيجية سعودية مصرية فى مجال الإنتاج السينمائى والفنى

بحضور السفير السعودي في القاهرة السفير أسامة نقلي، أقيم في القاهرة مؤتمر إعلامي شهدته أحد الفنادق على النيل للإعلان عن الشراكة بين شركتي "بنش مارك" و"أد ديمنشن" السعوديتيين وشركة "سيني برو" المصرية، وذلك ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية التي تعمل على تطويرها شركة "بنش مارك" و "أد ديمنشن" سنويا.

وتتضمن الشراكة خطط لإنتاج أعمال درامية وسينمائية وأفلام وثائقية خلال الفترة المقبلة بين البلدين، وعبر السفير أسامة نقلي عن سعادته بوجوده في توقيع عقد شراكة وتعاون بين الشركات الخاصة في البلدين خصوصا على مستوى صناعتي الفن والترفيه، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تقوي التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والثقافي والفني، ومؤكدًا على دعم السفارة السعودية للتعاملات التجارية المشتركة.

من جهته وجه المنتج زكي حسنين خلال المؤتمر الإعلامي الشكر للسفير السعودي في مصر أسامة نقلي حضوره المؤتمر، كما استعرض حسنين نشاط الشركتين السعودتيين خلال السنوات الماضية ونجاحها في تنظيم عدد من الفعاليات الناجحة من بينها اكثر من ١٥٠ حفلًا غنائيًا جمع أكثر من ٦٣ فنانًا وفنانة في السعودية، بالإضافة إلى المشاركة في انتاج فيلم "قصة حب" الذي حقق ردود فعل جيدة في مصر والسعودية عند طرحه بالصالات السينمائية.

كما أشار حسنين الى أن شركة "أد ديمنشن" لعبت دور المنتج المنفذ في الرياض لفيلم "مش أنا" للنجم الكبير تامر حسني، وأن لدى الشركة الفترة المقبلة العديد من الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها من بينها فيلم "الكاهن" الذي انتهى المخرج عثمان أبولبن من تصويره مؤخراً بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم حسين فهمي، اياد نصار، جمال سليمان، فتحي عبد الوهاب وعدد كبير من الفنانين.

وأكد حسنين على أن الإنتاج الفني أصبح أمر مهم للغاية بالنسبة للسعودية في الفترة الحالية، حيث تتلقى الشركات دعماً كبيراً من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، معتبًرا أن هذه إحدى الخطوات الهامة التي تخوضها شركة "بنش مارك" و"أدديمنشن"، حيث تعزز نجاحها في المجال الفني بتعاون كبير مع المخرج عثمان أبولبن والمنتج ياسر صلاح بـ "شركة سيني برو".

وتطرق المنتج محمد زكي حسنين إلى الفعاليات المتعددة التي نظمتها الشركة في حفلات السعودية وغيرها من الفعاليات في المملكة والتي اشترك فيها فنانين مصريين مشيراً إلى أن من بين 150 حفلًا غنائيًا هناك 100 حفل تواجد فيه فنانيين مصريين، حيث يتواصل التعاون الدائم مع مختلف النجوم.

كما تحدث محمد حسنين عن حفل جديد سيقام خلال عيد الاضحى يجمع بين الفنانة أنغام ومحمد الشرنوبي وتامر عاشور في حفلات صيف جدة بجانب العديد من الفعاليات الأخرى التي يجري الاستعداد لها خلال الفترة الحالية.

وكشف المخرج عثمان أبولبن عن تحضيرهم عبر الشراكة الجديدة لمجموعة من الأعمال بخلاف فيلم "الكاهن" الذي سيعرض بعد عيد الأضحى منها فيلم "هيصة" الذي ينتمي لنوعية الأفلام الشعبية ويعبر عن قصة طموح مجموعة من الشباب المصري وهو الفيلم الذي سيتولى إخراجه وكتب قصته محمد ناير، بالإضافة إلى مسلسل "زغروطة" الذي ينتمي للدراما الاجتماعية وهو دراما اجتماعية تنتمي للحلقات المنفصلة المتصلة وسيضم نجوم عرب وتنتهي كل حلقة فيه بـ"زغروطة".

وأكد المخرج عثمان أبولبن خلال المؤتمر أن البحث مستمر عن الأعمال التي تناسب المجتمع العربي، مشيراً إلى أن هناك رغبة بتقديم العديد من الأعمال الجيدة التي تناسب الأسرة في الوطن العربي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي إيمانا بأهمية الإنتاج المشترك بين البلدين، وتأكيدا على نجاح الشراكة سابقا مع فيلم "قصة حب" والذي كان بمثابة الانطلاقة القوية التي جمعت البلدين.