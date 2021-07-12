«القوى العاملة» خلال 24 ساعة.. جولة ميدانية لـ«سعفان» بسوهاج

شهد حصاد وزارة القوى العاملة خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث الهامة، حيث قام وزير القوى العاملة محمد سعفان بجولة ميدانية لمحافظة سوهاج.

وتفقد وزير القوى العاملة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ودراجيستا باجفيك آلب مدير برنامج الأغذية العالمي وفلوريان جورل مدير فندق هيلتون الأقصر، ورش وأقسام مركز التدريب المهني بحي الكوثر بسوهاج، حيث تفقدوا أقسام المطبخ، وقسم المغسلة وغرفة التدريب النظري، والخدمات السياحية والغرفة الفندقية المجهزة المعدة داخل الورشة.

وأكد الوزير، على ضرورة استمرارية تلك الدورات بشكل مستمر حتى بعد انتهاء الدورات المخطط لها، مع عمل استبيان لآراء المتدربين حول إيجابيات وسلبيات الدورة لتدعيمها بما يراه الشباب ملائما وأكثر احتياجا في تلك الدورات.

وعقد وزير القوى العاملة، ومحافظ سوهاج، والقائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي، ومدير عام فندق هيلتون الأقصر، لقاء بمتدربي الفندقة الشاملة.

كما التقى وزير القوى العاملة، ومحافظ سوهاج، بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بحضور أعضاء الغرفة وبعض أصحاب الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، في لقاء بعنوان: "جائحة كورونا وأثرها على أصحاب الأعمال".

وأكد الوزير أن التفتيش على المنشآت الذي تقوم به مديريات القوى العاملة بالمحافظات ينصب في الأساس على علاقات الإنتاج وثلاثة العمل في المقام الأول قبل تنفيذ اللوائح والقوانين الموضوعة، والمفاوضة الجماعية دائما هي الأساس في حالة وجود أي مشكلة بين العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى مناخ عمل جيد يخدم العامل وصاحب العمل والدولة ككل.

وأوضح الوزير أن القوى العاملة مستعدة لتطبيق ذلك، ومستعدة لعمل ندوات توعية لأصحاب الأعمال لتعريفهم بمجالات العمل والسلامة والصحة المهنية، كما أنها أطلقت مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" لتحقيق ذلك وسوف يتم إطلاقها مرة أخرى من سوهاج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما التقى الوزير، ومحافظ سوهاج، في جلسة حوارية بعنوان: "تحديات العمل النقابي والاستعداد للانتخابات النقابية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، وافتتاح دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال الموجودين في المحافظة لمساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة لهم".

واستمع الوزير لافكار بعض المشروعات المقدمة من بعض العاملين العائدين من الخارج، واستفسر عن المشكلات التي واجهتهم في التقدم على مشروعاتهم للجهاز، وكذلك أفكارهم عن وظائف القطاع الخاص ورغبته في امتهان تلك المهن والتدريب عليها، وفرص التدريب التي تتيحها لهم مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما استمع الوزير لمشكلات العمل النقابي في سوهاج، وتقديم الحلول اللازمة لمواجتها كما حددها القانون واللائحة التنفيذية له، مع التأكيد على أن العمل النقابي عمل بدون اجر لخدمة عملية الإنتاج وخدمة العمال وأصحاب العمل والوفاء بمطالبهم، ووجه بعمل ندوات توعية لمساعدة أبناء محافظة سوهاج وعقد مؤتمرات جماهيرية للتعريف بدور القوى العاملة واتحادات العمال ودورها في خدمة العمال.

وسلم وزير القوى العاملة، ومحافظ سوهاج، 60 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفرتها لهم مديرية القوي العاملة بالمحافظة عن طريق مكاتب التشغيل في القطاع الخاص والاستثماري.