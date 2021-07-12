الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى للقليوبية

مصرع شخص فى حادث
مصرع شخص فى حادث تصادم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع شخص أثناء عبوره الطريق إثر اصطدام سياره مسرعة به، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء إعمال الصفة التشريحية. 


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد اصطدام سيارة بشخص أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مدينة طوخ، وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى.

 

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفي.

 

وفى سياق متصل تعطل الطريق الإقليمي قرابة 30 دقيقة بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بسبب السرعة دون وقوع أي اصابات أو خسائر بشرية وتم رفع السيارتين على جانب الطريق واعادة فتحه مرة أخرى وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة القليوبية مصرع شخص القاهرة الإسكندرية الزراعي تصادم سيارة مدير أمن القليوبية حادث تصادم سيارتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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