«البرهان» يؤكد الحرص على دعم استقرار شرق السودان وفرض هيبة الدولة

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، التزام حكومة الفترة الانتقالية وحرصها على تعزيز التنمية والاستقرار في شرق السودان.

وأشاد البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، وفد مجلس نظارات شرق السودان الذى يضم سبعة عشر من النظار والأمراء والسلاطين والعمد والمكوك، بحرص قيادات الإدارات الأهلية بشرق السودان على وحدة وتماسك النسيج الاجتماعى بالمنطقة، داعيا إياهم لمضاعفة جهودها لترسيخ الاستقرار وتمتين اواصر النسيج الإجتماعى، خاصة في ظل التطورات التى يشهدها شرق السودان، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

واستعرض اللقاء، مجمل الأوضاع فى شرق السودان وتداعيات الأحداث والتطورات الأخيرة التى تشهدها بعض مناطق الشرق على الأمن والاستقرار، وكيفية وضع الحلول لمعالجتها، كما أمن اللقاء على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لاستباب الأمن والاستقرار فى ولايات الشرق، ودعم المشاريع التنموية والخدمية.

وأكد اللقاء أهمية الدور الذى تضطلع به الإدارات الأهلي لترسيخ دعائم التعايش السلمى وتعزيز السلم المجتمعي بولايات الشرق، كما أكد الوفد دعم الادارات الأهلية لحكومة الفترة الانتقالية وتعزيز الشراكة بين المدنيين والعسكربين لضمان تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

وطالب الوفد بالتدخل السريع والعاجل لفرض هيبة الدولة والسيطرة على الأوضاع، مشيرا إلى تمسك الإدارة الأهلية بالمكاسب التى حققها اتفاق مسار الشرق في التنمية والمشاركة في السلطة على أساس وحدة السودان أرضا وشعبا.

يذكر أن جيش السودان عزز وجوده العسكري شرقي البلاد ضمن الحدود مع إثيوبيا في ظل التوترات بين البلدين واستعادة الخرطوم لمنطقة الفشقة التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا ومليشيات تابعة لها.

عقار يؤكد ضرورة العمل على تعزيز المصالحات

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير في وقت سابق اليوم ضرورة العمل على تعزيز المصالحات بين كافة مكونات إقليم النيل الأزرق باعتبارها المدخل نحو السلام والتنمية والاستقرار.

وقال عقار إن فريقا من القوات المسلحة سيزور مواقع الجيش الشعبي في إطار تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية لضمان تنفيذ الاتفاق بصورة سلسة.