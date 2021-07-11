غدا.. بدء صرف مرتبات يوليو لموظفى 20 وزارة بالزيادة الجديدة

يبدأ غدا الإثنين صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية لشهر يوليو بالزيادات المالية الجديدة مع تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام للحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، فى إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة.

وتشمل المجموعة الأولى المقرر صرف رواتبها غدا الإثنين العاملين فى 20 وزارة والجهات التابعة لها ومديريات الخدمات وهى: وزارات الصحة، التضامن، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة ، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، التجارة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

أما المجموعة الثانية والتي ستباشر صرف المرتبات بعد غد الثلاثاء، تضم وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، والجهات التابعة لهم ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، والقضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بينما يختتم الصرف يوم الأربعاء المقبل، وزارات التربية والتعليم، الزراعة، الري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، والجهات التابعة لهم، ومديريات الخدمات بالمحافظات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة، وباقي الجهات الأخرى، مع تحديد يومي 26 و27 من الشهر الجاري لمن يتخلف عن الصرف فى المواعيد المحددة لجميع الوزارات.

وتشمل الزيادة المالية المقررة تحريك الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه اعتبارًا من الشهر الجارى، مع رفع الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 2200 جنيه لـ 2640 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 2400 جنيه لـ 2880 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 2600 جنيه لـ 3120 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدرجة الثانية من 3000 جنيه لـ 3600 جنيه، والدرجة الأولى من 3500 جنيه لـ 4200 جنيه، ودرجة مدير عام من 3500 جنيه لـ 4800 جنيه، والدرجة العالية من 5000 جنيه لـ 6000 جنيه، والدرجة الممتازة من 7000 جنيه لـ 8400 جنيه.

كما تشمل الزيادة صرف علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و13% من الأجر الأساسى للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو الجارى، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافى بقيمة مقطوعة تتراوح بين 175 - 400 جنيه.