«الصحة»: بدأنا علاج 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات.. ونبحث عروض شركات أدوية وطنية

كشف الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن بدء علاج أول 10 حالات من مرضى ضمور العضلات بالعلاج الجيني الذي تم توفيره بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن العلاج بدأ بالأطفال الأقل من عمر سنتين، مؤكداً أنه سيتم علاج الأطفال من جميع الأعمار، مطالبا جميع مرضى ضمور العضلات الشوكي بالاتصال بالخط الساخن 106 للإجابة على استفساراتهم وزيارة العيادات الـ24 الذين تم تخصيصهم للكشف على أصحاب هذا المرض.

ونوه «مجاهد» إلى أن الدولة المصرية تواصل إجراءاتها المالية والإدارية لبحث توفير العلاج المناسب لمرضى ضمور العضلات الأكبر من عامين، وذلك بالتعاقد مع إحدى المصرية لدعم القدرات الوطنية، مؤكداً توفر العلاج متوفر لمن هم أكبر من عمر سنتين.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال، في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك العيادات سوف تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

وأشار مجاهد إلى أن تلك العيادات شملت عيادتي (مدينة نصر وناصر بالقاهرة، عيادة الهرم بالجيزة، عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، عيادة سموحة بالإسكندرية، عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، عيادة مبرة طنطا بالغربية، العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، عيادة ناصر بالدقهلية، عيادة المركز النفسي بكفر الشيخ، عيادة الطلبة بشطا بدمياط، عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس، عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية، عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم، عيادة السلام ببني سويف، عيادة المبرة الشاملة بالمنيا، عيادة سيدي جلال بأسيوط، عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا، عيادة طلاب مدارس بأسوان، عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء).

ولفت إلى أنه تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج من خلال 3 مراكز تم تخصيصهم لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.

وأضاف مجاهد أنه تم تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "نوفارتس" للأدوية، في إطار وضع استراتيجية قومية لتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات في مصر، والذي يعد من أغلى أنواع العلاج في العالم، وذلك بحضور اللواء محمد الأمين، مستشار رئيس الجمهورية، رئيس مجلس إدارة صندوق تحيا مصر، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء.