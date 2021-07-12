فى فصل الصيف.. 8 نصائح لا غنى عنها لمرضى السكري

يحذر الأطباء، عادة، مرضي السكري، من التعرض إلى درجات الحرارة العالية فى فصل الصيف، حيث يمكن للطقس الحار يأن يؤدي إلى مشاكل صحية لمرضى السكري، مما يجعلهم أكثر حساسية فى الموجة الحارة، وتكمن الخطورة فى عدم السيطرة على مستويات السكر في الدم.

لذلك فى الطقس الحار، من المهم مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب ومراقبة الأعراض المحتملة التي تؤثر على مرضى السكر بسبب الطقس الحار.

ووفقا لموقع "healthline"، إليك بعض النصائح لمساعدتك على التحكم فى مستويات السكر فى الدم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف:

-شرب الكثير من الماء

يعد تجنب الجفاف أمرًا بالغ الأهمية، لذلك عليك التأكد من تناول السوائل، لكن عليك الابتعاد غن المشروبات المحلاة بالسكر.

-ارتداء ملابس صيفية خفيفة

ارتدي ملابس قطنية خفيفة الوزن، وفضفاضة للمساعدة في الحفاظ على برودة جسمك، خاصة إذا كنت تخطط لقضاء بعض الوقت في خارج المنزل.

-تجنب المشروبات الكحولية

للكحول تأثير مدر للبول، لذا فإن شرب المشروبات الكحولية سيجعلك بحاجة إلى التبول بشكل متكرر ، وستنتهي بفقدان السوائل.

-فحص مستويات السكر في الدم بشكل متكرر

ويشمل ذلك الفحص قبل وبعد الأنشطة مثل التمارين الرياضية، والتي يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم بغض النظر عن الطقس، فإنه يمكن أن يتسبب الطقس الحار في تقلب مستويات الجلوكوز في الدم بشكل أكبر مما قد تدركه.

- الاحتماء بالظل

اذا فكرت الخروج من المنزل، فعليك البقاء فى الظل، قدر الإمكان، يمكن أن يكون مؤشر الحرارة أعلى قليلاً في ضوء الشمس المباشر ، لذلك اختر الظل حيث يكون أكثر برودة قليلاً.

-ممارسة التمارين الرياضية في الأماكن المكيفة

ستكون أقل عرضة للحرارة ورطوبة فى الأماكن التي بها تكيف يلطف درجة الحرارة، و إذا كنت تحب ممارسة الرياضة في الخارج حقًا ، فقم بممارسة التمارين في ساعات الصباح الباكر عندما يكون الجو أكثر برودة.

الحرص على متابعة الأدوية

تعرف على أدويتك، واقرأ بعناية جميع التعليمات الخاصة بأدويتك حتى تكون على دراية بأي تحذيرات بشأن ارتفاع درجة الحرارة وصحتك.

متابعة حالتك

عليك القيام بفحص السكري فى جسمك باستمرار، والاحتفاظ باختبارات كيتون البول، التي هي في متناول اليد إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 وتستخدم الأنسولين، حيث قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بمضاعفات تُعرف باسم الحماض الكيتوني السكري.