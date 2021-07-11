4 أنواع كربوهيدرات عليك تجنبها خلال رحلة إنقاص الوزن

يعتبر الحصول على جسم رشيق ووزن مثالي من الأمور الصعبة والتي تحتاج إلى صبر بالإضافة إلى تغير بعض العادات الغذائية والتي منها تقليل بعض النشويات.

في حين أن النشويات ليست كلها سيئة، إلا أن تناول الكثير من النشويات المصنعة يمكن أن يعيق تقدمك في إنقاص الوزن، كما يقول خبراء التغذية بموقع "clevelandclinic" الطبي.

فيما يلي نستعرض أربعة أنواع يجب تجنبها، إذا كنت تنوي السير قدمًا نحو الوزن المثالي.

الخبز الأبيض ومنتجات الدقيق المكرر:

الخبز الأبيض والمقرمشات والمكرونة هي أطعمة نشوية غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات ، ولكنها منخفضة الألياف والبروتينات والعناصر الغذائية، حيث يتم هضم هذه النشويات البسيطة بسرعة كبيرة لدرجة أنها ترفع مستويات الجلوكوز، الأمر الذي يزيد من هرمون الجوع، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

الحبوب:

وأكد الخبراء، أن الحبوب تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم - خاصةً عند تقديمها مع الحليب وهو كربوهيدرات أخرى سريعة الامتصاص، خاصة إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري أو مرض السكري.

فإذا كنت تحب الحبوب على الإفطار، فحاول طهي الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الكينوا أو الشعير.

الأرز الأبيض:

قد يكون الأرز الأبيض عنصرًا أساسيًا في المأكولات الآسيوية والمكسيكية وغيرها من المأكولات التي نحبها.

ويعتبر الأرز الأبيض، مثل الكربوهيدرات الفارغة الأخرى، حيث يتم هضم الأرز الأبيض وامتصاصه بسرعة كبيرة، مما يجعل نسبة السكر في الدم ترتفع بشكل أسرع.

حذر الأطباء، أنه يمكن أن يؤدي تناول الكربوهيدرات الفارغة إلى حلقة مفرغة من الرغبة الشديدة التي يمكن أن تعرقل خطة تناول الطعام الصحي.

البطاطس البيضاء المهروسة:

تحتوي البطاطس البيضاء منزوعة الجلد على نسبة سكر مرتفعة، ما يعني أنها ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة، لذا ينصح خبراء التغذية بضرورة صنع البطاطس المهروسة بقشرها.