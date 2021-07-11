دراسة جديدة للقضاء على الأعراض الجانبية لكورونا بلقاحات شهرية

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من المقرر أن يتلقى المتعافون من فيروس كورونا، لقاحات شهرية في تجربة تمنح الأمل لمليون بريطاني يعانون من أعراض مزمنة تعيقهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية.

وفي حدث عالمي، يستعد علماء بريطانيون لاستكشاف إعطاء المتعافين جرعات شهرية من اللقاح في محاولة لمكافحة الأعراض الجانبية للفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الحصول على الموافقة يوم الجمعة، سيتم منح 40 متعافيا من فيروس كورونا لفترة طويلة جرعتين إضافيتين على الأقل في تجربة في وقت لاحق من هذا العام.

يدعم العديد من مطوري اللقاحات الرئيسيين الدراسة وإذا نجح البرنامج التجريبي، يمكن للعلماء تجنيد آلاف المرضى الآخرين.

من جانبه، قال الدكتور ديفيد سترين، المحاضر الإكلينيكي الأول في كلية الطب بجامعة إكستر، والذي سيقود التجربة، إن الشركات المصنعة كانت مهتمة بدعم التجارب بعد أن أشارت الأبحاث المبكرة إلى أن أعراض كورونا الطويلة قد انخفضت بشكل ملحوظ بعد جرعة.

وتابع: "لقد شهد الكثيرون تحسناً دراماتيكياً في غضون أيام من اللقاح الأول، واختفى تعبهم، وأصبحوا قادرين على المشي لمسافة أطول دون الشعور بضيق في التنفس".

وأضاف: "قال البعض إنه كان الأقرب إلى الطبيعي الذي شعروا به قبل ان بصابوا بفيروس كورونا لأول مرة."

وقال إن دراسة سابقة أظهرت أن التحسينات استمرت لنحو شهر قبل عودة الأعراض.

تعافى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الإصابة الأولية بفيروس كورونا ، لكنهم ما زالوا مرضى ويعانون من الاعراض الطويلة للفيروس منها الإنهاك ودرجة حرارة عالية وإسهال وتساقط شعر وألم صدر وأرق والهلوسة وقشعريرة وارتباك ومشاكل معرفية ومشاكل في التنفس وآلام في العضلات أو الجسم ومعدل ضربات القلب أكثر من 100 نبضة في الدقيقة بالاضافة الى التقيؤ ومشاكل في ضربات القلب.

وقال إنه من المأمول الآن أن يتم الكشف عن تأثير اللقاحات المستمرة بفضل الدراسة.