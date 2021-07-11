«مياه البحيرة» تتسلم محطة صرف صحي قرية المعدية

بدء عمل الوصلات للمنازل

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من محمد عبد الله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإزالة أسباب تعطل محطة الصرف الصحي بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وأكد النائب محمد زين الدين، خلال الاجتماع، أن المحطة متوقفة منذ ما يقرب من ٦ سنوات، حيث كان مقررا لها التشغيل في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦، لتدخل الخدمة، خصوصا بعد انتهاء الأعمال بها بنسبة 100%.

وقال النائب: "على الرغم من توجيهات الرئيس السيسي، بخصوص المشروعات العاجلة والملحة لخدمة المواطنين والتى من ضمنها هذه المحطة التى تخدم أكثر من 30 ألف نسمة، لم يتم التشغيل حتى الآن.

أشار زين الدين، إلى أن المشروع كلف الدولة ملايين الجنيهات، وليس من المقبول تعطيله بهذه الصورة بما يؤثر على مصالح المواطنين.

وأكد عضو النواب وجود موافقة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بكتاب رقم (3923) بتاريخ 21/7/2020 على التشغيل التجريبي للمحطة لمدة شهر، ومن المفترض وجود محاضر تنسيق بين الجهتين قبل البدء فى إنشاء المحطة، فضلاً عن أن هذه القرية من القرى المنكوبة والمعرضة للغرق كل عام فى الشتاء، وأيضاً من القرى المطلة على بحيرة إدكو مباشرة وتشغيل محطة المعالجة بها حماية للبحيرة من التلوث.

وطالب زين الدين البدء فى تشغيل محطة الصرف الصحى بالمعدية ودخولها الخدمة، حفاظاً على المال العام، لاسيما بعد اكتمال جميع الأعمال بالمحطة وشبكة الانحدار الخاصة بها والتى لا ينقصها إلا التشغيل.

واتفقت اللجنة مع مسئولي شركة المياه بالبحيرة على عمل التوصيلات للمنازل، وأن يتم استلام المحطة بشكل مبدئي، وكذلك يتم الحصول على ٣ عينات لفحصها من خلال وزارتي الصحة والبيئة لمعرفة مدى صلاحيتها، على أن يتم استلامها بشكل نهائي خلال ٦ أشهر أو بعد مطابقة العينات أيهما أقرب.