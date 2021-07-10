الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بتصوير الفتيات داخل مول شهير بمصر الجديدة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة، بحبس الشاب المتهم بتصوير الفتيات داخل مول تجاري شهير في منطقة مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتحفظت النيابة على هاتف المتهم، وتبين وجود صور لـ 8 سيدات من الخلف وقامت النيابة بتفريغ محتويات الهاتف، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يسير داخل مول في مصر الجديدة وخلال وجوده في ملاهي المول تمكن من تصوير سيدة من الخلف عدة لقطات بهاتفه المحمول فلاحظ زوج السيدة، لكنه تراجع عن الدخول في نقاش مع الشاب؛ لأنه لم يكن متأكدًا من قيام المتهم بتصوير زوجته، فتتبع زوج السيدة الشاب حتى تأكد من تصويره للسيدات خارج الملاهي بذات الطريقة التي حدثت مع زوجته.

نيابة النزهة تصوير الفتيات مول تجاري مصر الجديدة حبس الشاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«طالبه بعدم تقويض السلام».. تفاصيل لقاء شكري مع نظيره الإسرائيلى

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

الباز يحذر من موجة شائعات عن سد النهضة: أفطنوا لحديث الرئيس

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

«صناعة الفتنة».. الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لـ«حماة الوطن»

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر