نظر دعوى بطلان قرار اللجنة الأوليمبية بحل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من هشام نصر سليمان رئيس اتحاد كرة اليد السابق، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 23 مارس 2021، من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد.

وذكر فى دعواه التى تحمل رقم 48015 لسنة 75، والمقامة ضد كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهم، أن قرار حل مجلس إدارة الاتحاد صدر بالمخالفة للدستور ولنصوص قانون الرياضة، مدعياً وجود مخالفات لدى الاتحاد دون بيان تلك المخالفات أو التحقيق.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أصدر في مارس الماضي، القرار رقم 5 لسنة 2021، الذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، وجاء في القرار أن ارتكاب مجلس الإجارة لعدد من المخالفات التي تستدعي حله منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.

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