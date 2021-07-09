السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رواد القاهرة الدولى للكتاب يقتربون من المليون و 131 ألف زائر فى تاسع أيامه

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد اليوم التاسع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52  التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة   131 الف  زائر مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

 

وأعربت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته أروقة معرض الكتاب حيث اقترب عدد الزوار من المليون منذ افتتاحه ، واشارت إلى أن اليوم التاسع حقق أعلى معدلات للزيارة اليومية.

 

وشهد المعرض حضور 131 ألف زائر مما يعكس حالة من الوعي المجتمعي المتجسدة في الرغبة فى المعرفة، وأثنت علي إقامة مجموعة من الحلقات النقاشية المصغرة للأطفال والنشء من رواد المعرض تبادلوا خلالها قراءة عدد من العناوين كدلالة رمزية  تجسد اهمية القراءة والاطلاع.

 

وقال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% من الطاقة الفعلية للقاعات ، واشار الى توقع ارتفاع مطرد خلال المدة المتبقية من أيام المعرض .

 

ومعرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .

معرض القاهره الدولي للكتاب اليوم التاسع في القراءة حياة الدكتورة ايناس عبد الدايم اقبال كبير على معرض الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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